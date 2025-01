PATIERNO, l’agente: “Contatto col Catania quando si è giocato il match di Avellino, ma per i biancoverdi è incedibile”

Giovanni Tateo, agente di Cosimo Patierno, ha commentato in questi termini l’ipotesi legata ad un eventuale trasferimento del suo assistito al Catania. Queste le sue parole alla trasmissione OttoChannel: “Quando si è giocata la partita Avellino-Catania, Faggiano aveva parlato col giocatore e poi mi ha chiamato dicendomi che avrebbe voluto portarlo in rossazzurro. La mia risposta è stata che dovevamo parlare con l’Avellino, perché il ragazzo ha ancora un anno di contratto. Da quel momento non mi ha più chiamato nessuno e i biancoverdi sono stati molto chiari, dichiarandolo incedibile e bloccando sul nascere ogni trattativa”.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***