VERSO BENEVENTO-CATANIA: da Toto a Iezzo, gli ex rossazzurri operativi nel Sannio

Benevento-Catania, sfida in programma domenica pomeriggio, sarà un match di particolare interesse anche per il numero di ex dell’incontro. Detto, nei giorni scorsi, del freschissimo ex Ivano Pastore, all’interno della rosa del Benevento figurano due calciatori che hanno militato nel Catania.

Pier Luigi Simonetti, centrocampista scuola Roma, visse un’esperienza breve ma intensa alle pendici dell’Etna, collezionando due gol e diversi gettoni di presenza nel corso della stagione 2021/22 culminata con la cancellazione dai ranghi federali del Calcio Catania. Simonetti fece parte della ‘banda Baldini’, apprezzata dai tifosi dell’Etnea per l’attaccamento alla maglia mostrato da ogni singolo componente del gruppo malgrado le note vicissitudine societarie.

Tra le fila del Benevento c’è anche il mediano Davide Agazzi: 28 apparizioni ed un gol per lui in casacca rossazzurra nella stagione 2015/16 che vide il Catania ripartire dal campionato di Lega Pro dopo avere salutato la Serie B a seguito della retrocessione d’ufficio causata dallo sviluppo della vicenda ‘I Treni del Gol’.

All’interno dello staff tecnico giallorosso figura dei componenti noto ai tifosi rossazzurri. Il preparatore atletico Giuseppe Di Mauro ha festeggiato con il Catania la vittoria del girone I di Serie D due anni fa. Quando lasciò Catania, commento così l’addio: “Un dispiacere non essere rimasto a Catania ma i matrimoni si fanno in 2… Auguro al Catania un grande in bocca al lupo e di tornare presto dove meritano i suoi splendidi tifosi. Grazie mille, rimarrete tutti sempre nel mio cuore“. Protagonista di quella brillante stagione fu anche il prof. Gaetano Toto, oggi preparatore addetto al recupero degli infortunati ed ex preparatore atletico rossazzurro, rimasto profondamente legato a Catania ed alla figura del tecnico Giovanni Ferraro.

Chiudiamo con Gennaro Iezzo. L’ex portierone del Catania, il quale vanta oltre 100 presenze in casacca rossazzurra contribuendo alla storica vittoria dei playoff che valsero la promozione degli etnei in Serie B nel 2002, guida attualmente la Primavera beneventana dopo le ultime esperienze professionali da allenatore con Botev Vratsa e Chieti.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***