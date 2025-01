SERIE C: Crotone, solo un pari. Vince la Juventus NG

Prime partite del nuovo anno nel girone C di Serie C. Sono scese in campo Crotone, Cavese, Juventus Next Gen e Casertana. I rossoblu calabresi hanno affrontato allo “Scida” gli aquilotti campani, risultato finale di 1-1: i padroni di casa sbloccano il risultato al 5′ con Oviszach, gli ospiti pervengono al pareggio dopo sette minuti trovando la via della rete con Sorrentino. A Biella, invece, lo scontro salvezza se lo aggiudicano i bianconeri: Casertana ko per effetto del gol dell’1-0 messo a segno al minuto 81 da Guerra. La squadra allenata da Massimo Brambilla, lo ricordiamo, sarà la prossima avversaria del Catania allo stadio “Angelo Massimino”.

