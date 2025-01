SERIE C – D.S. Capozucca: “C’è bagarre nel girone C. Faggiano, problema che speriamo si risolva”

L’esperto Direttore Sportivo Stefano Capozucca, intervenuto ai microfoni di Tmw Radio, fotografa la situazione nel campionato di Serie C. Queste le sue riflessioni relativamente al girone C: “Penso che sia il più complicato. All’inizio si davano per favorite Avellino, Benevento, Catania e Trapani, che ha sbandierato ai quattro venti la vittoria del campionato. Io non tralascerei Monopoli e Cerignola che stanno facendo bene. Sarà una lotta molto importante a differenza degli altri due gironi, c’è bagarre di buone squadre, attrezzate e forti. A Catania purtroppo Faggiano ha avuto questo problema che speriamo si risolva perchè il suo problema più importante in questo momento non è tanto il Catania ma che risolva la propria personale partita”.

