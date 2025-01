MERCATO: Catania, sprint per Dini a difesa dei pali

Come preannunciato nei giorni scorsi da TuttoCalcioCatania.com, il Catanzaro deve reperire un sostituto prima di considerare la cessione di Andrea Dini. Il portiere in giallorosso non trova spazio e Catania rappresenta una destinazione gradita. La società etnea ha sondato più di un portiere, tra questi Vincenzo Fiorillo che, però, con l’approdo di Roberto Breda sulla panchina granata potrebbe anche proseguire l’avventura alla Salernitana. In pole, comunque, è balzato l’ex estremo difensore del Trapani classe 1996. Sono ore calde per Dini che, nella sponda rossazzurra della Sicilia, prenderebbe il posto di Marius Adamonis, ceduto al Sudtirol.

