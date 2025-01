SERIE C – Mammarella (D.S. Ternana): “Chiricò? Ipotesi in questo momento messa da parte…”

Si è parlato spesso nei giorni scorsi di un possibile trasferimento alla Ternana di Cosimo Chiricò. L’attaccante ha avuto contatti anche con altre società ma, dopo il raggiungimento dell’accordo col Catania per la risoluzione consensuale, è rimasto ancora nell’elenco degli svincolati. A proposito dell’ipotesi Ternana, il Direttore Sportivo rossoverde Carlo Mammarella si è così espresso:

“Cosimo lo conosco personalmente, abbiamo vinto un campionato insieme. Ci siamo scambiati qualche messaggio, ho visto che ha fatto la risoluzione col Catania. In questo momento è una ipotesi che abbiamo messo da parte per via di altre priorità, ricordando sempre di avere una lista da rispettare, con giocatori in esubero che la società paga, quindi dobbiamo tenere anche conto di tutti i sacrifici che questa proprietà fa per portare avanti l’annata. Laddove ci fosse l’occasione concreta di poter inserire in quel ruolo un giocatore funzionale alle esigenze del mister sicuramente ci faremo trovare pronti. La proprietà mi ha richiesto di agire con profili futuribili e giovani”.

