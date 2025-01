SERIE C: le ufficialità di mercato di venerdì (31 gennaio)

Diamo uno sguardo alle operazioni di calciomercato ufficialmente portate a termine venerdì 31 gennaio per quanto concerne le società del girone C di Serie C.

Importante movimento in entrata per il Crotone, che si assicura dal Foggia il diritto alle prestazioni sportive dell’attaccante classe 1990 Jacopo Murano: trasferimento temporaneo con obbligo di riscatto in favore dei calabresi. Doppio ingaggio per quanto concerne il reparto offensivo dell’ACR Messina: i peloritani prelevano in prestito dal Catania la 34enne punta Rocco Costantino, dopo avere indossato in questa stagione la maglia della Lucchese, e dalla Triestina l’attaccante Jaron Vicario (1999), anche in questo caso a titolo temporaneo. Leonardo Pedicillo, trequartista classe 2003, acquistato dalla Triestina ma resterà in prestito all’ACR Messina fino a fine stagione.

Formalizzata l’operazione tra AZ Picerno e Catania per il passaggio a titolo definitivo del difensore Andrea Allegretto (2001), che si lega al club rossazzurro fino al 30 giugno 2026. L’Avellino ufficializza la cessione al Sudtirol dell’attaccante classe 1999 Gabriele Gori in prestito con diritto di riscatto, dopo avere prolungato il vincolo contrattuale con la società irpina fino al 30 giugno 2027. Il Monopoli risolve consensualmente il vincolo con il terzino sinistro di 22 anni Moustapha Yabre e acquista a titolo definitivo dal Sorrento il portiere classe ’97 Mirko Albertazzi.

La Casertana raggiunge l’accordo per il prolungamento del contratto con il centrocampista Mattia Matese (2001) fino al 30 giugno 2026, contestualmente il giocatore passa in prestito alla Sarnese. Inoltre la Casertana definisce il passaggio al Novara, a titolo definitivo, dell’attaccante di 26 anni Raul Asencio (accordo con scadenza a giugno 2026) e al Prato, a titolo temporaneo, della punta classe 2004 Francesco Iuliano.

Sulayman Jallow non è più un calciatore dell’Audace Cerignola, la punta classe ’96 originaria del Gambia approda all’Arzignano Valchiampo a titolo definitivo (contratto fino a giugno 2026). Il Trapani formalizza l’ingaggio della punta canadese (1998) Easton Ongaro, a titolo definitivo dal Novara.

