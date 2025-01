SERIE C: risultati e classifica. Monopoli in testa, Catania al nono posto

I posticipi del lunedì completano il quadro della 22/a giornata del girone C di Serie C. Riportiamo risultati e marcatori degli incontri disputati con la classifica aggiornata.

RISULTATI

Audace Cerignola 1-1 Avellino

78′ Volpe (C), 90’+4 De Cristofaro (A)

Casertana 0-1 AZ Picerno

35′ Guerra

Catania 1-2 Juventus Next Gen

41′ Afena Gyan (J), 87′ Semedo (J), 90’+4 Di Gennaro (C)

Cavese 1-0 Giugliano

7′ Sorrentino

Latina 4-1 Turris

55′ Ekuban (L), 62′ Petermann (L), 70′ Improta (L), 72′ Improta (L), 79′ Nocerino (T)

Potenza – Benevento (rinviata al 21 gennaio, causa neve)

Monopoli 1-0 Foggia

27′ Bruschi

Taranto 0-1 ACR Messina

79′ Luciani

Team Altamura 1-1 Sorrento

6′ Leonetti (T), 41′ Cuccurullo (S)

Trapani 0-3 Crotone

26′ Giron, 31′ Tumminello, 39′ Gomez

CLASSIFICA

1. Monopoli 44

2. *Benevento 43

3. Audace Cerignola 39

4. Avellino 37

5. Crotone 36

6. *Potenza 36

7. AZ Picerno 32

8. Giugliano 31

9. Catania 31 (-1)

10. Trapani 29

11. Cavese 28

12. Sorrento 28

13. Team Altamura 27

14. Latina 26

15. Foggia 25

16. Juventus Next Gen 24

17. Casertana 20

18. ACR Messina 19

19. Turris 12 (-5)

20. Taranto 3 (-10)

*una partita in meno

