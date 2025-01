STAMPA BENEVENTANA – Trusio: “Catania e Trapani, in C non basta acquistare figurine…”

Alcune riflessioni sull’andamento deficitario del Catania in questo campionato provenienti dalla stampa beneventana, precisamente dal giornalista Luigi Trusio nel corso della trasmissione ‘Ottogol’, su Otto Channel:

“Posso dire che la posizione in classifica e il distacco soprattutto dalla vetta rende ancora più onore a quello che ha fatto finora il Benevento perchè io avrei sfidato chiunque ad inizio campionato a pensare che tre giornate dopo il giro di boa i sanniti potessero essere a +14 dal Trapani e 12 punti avanti al Catania, con una partita in meno considerando anche quanto hanno speso club come quello rossazzurro ed il Trapani. Non dimentichiamo che il Catania ha il monte ingaggi più alto di tutta la C”.

“Questa è la testimonianza lampante che in C non basta acquistare le figurine, serve un progetto serio che magari possa andare avanti nel tempo, poggiando su basi solide, più giovani e molto meno vetuste. Perchè i giovani ti danno meno esperienza ma anche una voglia di arrivare e una grinta che probabilmente adattata ad uno spirito di squadra di un certo tipo aiuta molto a vincere. Laddove non c’è programmazione si possono registrare dei flop clamorosi come Catania e Trapani“.

