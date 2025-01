SERIE C: le ufficialità di mercato di martedì e mercoledì (14/15 gennaio)

Diamo uno sguardo alle operazioni di calciomercato ufficialmente portate a termine negli ultimi due giorni (martedì 14 e mercoledì 15 gennaio) per quanto concerne le società del girone C di Serie C.

L’ACR Messina comunica che Domenico Roma è il nuovo direttore sportivo. Il dirigente ha firmato il contratto che lo legherà alla società giallorossa fino a giugno 2026. Lo stesso club peloritano cede a titolo definitivo al Team Altamura il difensore di 26 anni Francesco Rizzo ed il terzino sinistro classe 2002 Pasqualino Ortisi. Sempre il Team Altamura annuncia l’acquisizione del cartellino di Francisco Pérez Ganfornina, centrocampista spagnolo classe 1996 proveniente dal Casarano e che ha firmato un contratto fino al 2026.

Cambio di casacca anche per l’attaccante classe 2005 Mario Vilardi. Va in archivio l’esperienza al Potenza, il giocatore concluderà la stagione al Crotone con il consenso del Napoli detentore del cartellino, giungendo in Calabria con la formula del prestito. Crotone che definisce anche la cessione a titolo temporaneo al Renate di Aristidi Kolaj, attaccante classe 1999. Dopo tre stagioni e mezza saluta Latina il 23enne portiere Matteo Cardinali, il quale ha risolto consensualmente il contratto con i pontini.

Il Trapani rende noto l’ingaggio dell’attaccante classe 2004 di nazionalità albanese Dario Daka, prelevato a titolo definitivo dal Lecce. Risoluzione consensuale del contratto che lo legava al Foggia per il centrocampista classe 1996 Mario Gargiulo, passato al Cosenza. Il Giugliano perfeziona l’ingaggio del portiere classe 1994 Francesco Joyce Anacoura, arriva dal Sestri Levante firmando un biennale. Rinforzo per il reparto offensivo della Juventus Next Gen: il senegalese classe 2005 Serigne Deme che ha firmato un accordo fino al 30 giugno 2027. Proviene dal Sasso Marconi (Serie D).

