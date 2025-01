BERTOTTO (all. Giugliano): “Potevamo anche vincerla. Orgogliosi di avere giocato a calcio contro una signora squadra davanti ad un bellissimo pubblico”

L’allenatore del Giugliano parla della sconfitta di Catania in sala stampa, rammaricandosi per le occasioni sprecate. Ecco quanto evidenziato:

“Abbiamo fatto due cazzate come spesso ci capita, ma siamo stati bravi a rimanere in partita contro una signora formazione. Avevamo la possibilità anche di vincerla, perchè se Padula avesse fatto gol sono sicuro che la partita l’avremmo vinta, visto che la dinamica dell’incontro stava andando verso una certa direzione. C’è tanto rammarico e l’orgoglio di avere giocato a calcio contro una grande squadra davanti a un bellissimo pubblico. Gli episodi fanno la differenza. L’errore del singolo, che ha sbagliato un paio di interventi, ci ha penalizzato contro calciatori che hanno giocato anche in A e giustamente ti puniscono alla prima occasione, questo è il livello differente ta noi e il Cataniche lavora con calciatori già formati”.

“Andiamo avanti, continua il nostro percorso di crescita che prevede purtroppo degli errori, degli scivoloni che non dovrebbero starci ad un certo punto però questi siamo, giovani in fase di evoluzione. Vediamo di completare il nostro sviluppo. Siamo stati per tutto il girone d’andata e parte di quello di ritorno nei playoff. Siamo il Giugliano, una rosa formata da tanti giovani ed una squadra completamente rivoluzionata con 7 titolari fuori, sto giocando con 2006 e 2004”.

“Lavoriamo tanto e i frutti si vedono. Abbiamo mancanze in alcuni ruoli da troppo tempo. Ci manca qualcosa per migliorare la nostra condizione tecnica, da quel punto di vista sta alla società intervenire. Io continuo a lavorare con questi meravigliosi ragazzi. Essendo molto giovani, delle difficoltà oggettive possono venire fuori. Dobbiamo consolidare un patrimonio fatto di idee e professionalità”.

