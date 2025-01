TOSCANO a Telecolor: “Ci sta la contestazione dei tifosi. Bisogna cambiare strategia sul mercato, ho fatto richieste specifiche alla società”

L’allenatore del Catania Domenico Toscano analizza ai microfoni di Telecolor la sconfitta casalinga maturata al cospetto della Juventus Next Gen:

“Abbiamo disputato un buon primo tempo, la Juve ha creato poco e faticava a costruire limitandosi a queste palle lunghe sugli attaccanti, noi abbiamo prodotto 2-3 situazioni per fare gol. Al primo errore è arrivato lo 0-1, evitabilissimo. Nel secondo tempo ho visto poca serenità, poca lucidità. Pur avendo creato i presupposti per pareggiarla abbiamo fatto fatica a rimettere in piedi la partita”.

“La contestazione dei tifosi ci sta dopo una sconfitta del genere in casa. Nemmeno noi dobbiamo essere contenti, questa sconfitta deve bruciarci dentro. La realtà dimostra che, rispetto a quanto fatto in estate sul mercato, bisogna cambiare strategia nella scelta dei giocatori, portando ai piedi dell’Etna gente forte mentalmente, che abbia fame ed il piacere di accettare questa sfida impegnativa. Impiegare qualche giovane che può darmi qualcosa di più in termini di voglia e passione? Quando parlo di cambio di strategia intendo anche questo. Ho fatto alla società richieste specifiche”.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***