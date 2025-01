CATANIA-JUVENTUS NG: pomeriggio di protesta ultras al “Massimino”

Pomeriggio nerissimo per il Catania e tifosi rossazzurri in contestazione. Nell’arco dei 90′, tifoseria organizzata che ha alternato il silenzio e qualche coro di protesta all’indirizzo delle istituzioni calcistiche contro l’introduzione delle cosiddette “squadre B”. Una protesta messa in atto anche a Biella, in occasione del match che nel girone d’andata il Catania vinse 3-1 proprio contro la Juventus Next Gen.

Gli ultras etnei hanno ribadito il loro dissenso attraverso l’esposizione di alcuni striscioni: “No alle squadre B” nelle due curve mentre, in tribuna B, da segnalare la scritta “Ai deliri della modernità rispondiamo con la mentalità… no alle seconde squadre”, firmato Mecha Klan Ultras. Poi, nel corso dell’incontro, la Nord ha esposto lo striscione seguente: “Prima la Superlega, poi le squadre B. Dalle vostre innovazioni difendiamo identità e tradizioni”.

L’immediato post gara di Catania-Juventus Next Gen è stato invece caratterizzato dai fischi sonori del pubblico, dalle urla “vergogna, vergogna, vergogna!” di tutto lo stadio, puntando chiaramente il dito contro la squadra di Toscano, mentre i settori del tifo organizzato si sono rapidamente svuotati. Nessun giro di campo dei giocatori a fine partita. Tutti rapidamente verso gli spogliatoi. Nei minuti successivi, aperta contestazione all’indirizzo della squadra rossazzurra nella zona adiacente allo stadio con qualche lancio di fumogeni e bombe carta. Dei giocatori sono andati a parlare con i tifosi (Castellini, Sturaro e Guglielmotti). Situazione tenuta sotto controllo dagli uomini della Digos.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***