CATANIA-JUVENTUS NG (Video): gli highlights della sfida

Catania in campo contro la Juventus Next Gen allo stadio “Angelo Massimino” per la 22a Giornata del girone C di Serie C. I rossazzurri, dopo essere usciti sconfitti dal confronto esterno con il Benevento, tornano a giocare tra le mura amiche rimediando un nuovo ko.

Catania che passa in svantaggio al 41′ del primo tempo con Afena Gyan che approfitta di un’autentica dormita della difesa e non sbaglia, insaccando dopo essersi trovato a tu per tu con l’incolpevole Farroni. Nei minuti finali della ripresa arriva il raddoppio bianconero a firma di Semedo. Poi, a pochi secondi dallo scadere del tempo di recupero concesso dal direttore di gara, Lunetta accorcia le distanze fissando il definitivo 1-2. La Lega Pro ha diffuso il filmato contenente le azioni salienti della partita, pubblicato attraverso il canale ufficiale della piattaforma YouTube:

VIDEO: Catania 1-2 Juventus Next Gen, gli highlights

(in caso di problemi di visualizzazione, aggiornare la pagina)

