SERIE C: Turris e Taranto, nuove penalizzazioni in vista

Continua ad aggravarsi la situazione per Turris e Taranto. Nuovo deferimento scattato su segnalazione della COVISOC nei confronti dei due club del girone C di Serie C, che occupano rispettivamente il penultimo e ultimo posto con 11 e 3 punti. Secondo quanto riporta il giornalista de ‘La Gazzetta dello Sport’ Nicola Binda, campani e pugliesi rischiano di ricevere almeno un ulteriore -6 in classifica. Si aggiungerebbe ai 5 punti di penalizzazione inflitti ad oggi alla Turris e all’attuale -10 del Taranto.

