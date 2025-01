VERSO PICERNO-CATANIA: all’andata si ricorda un pareggio non privo di emozioni

Il Catania torna a sfidare il Picerno dopo il match d’andata in campionato concluso quattro mesi fa a reti bianche al “Massimino”. In quella occasione i rossazzurri andarono alla ricerca della terza vittoria consecutiva, serie di risultati che la squadra di Toscano ha fatto registrare finora soltanto nel periodo compreso tra il 29 settembre ed il 12 ottobre. Per il Catania, comunque, si trattò dell’ottavo punto in classifica incamerando il quarto risultato utile consecutivo. Nonostante l’assenza di reti le emozioni non mancarono. Nel primo tempo lucani molto equilibrati nelle due fasi, ben messi in campo e più rodati.

Al 24′ grande salvataggio di Castellini in area ma, soprattutto, gran botta e palo pieno colpito da Franco (27′). Prima dell’intervallo ghiotte opportunità per Guglielmotti: prima l’esterno destro si fece respingere il tiro da Summa, a pochi passi dal portiere, poi deviò il pallone in corsa non centrando lo specchio della porta. Palleggio migliore per gli etnei nei secondi 45 minuti, manovrando con più convinzione ma faticando a trovare il varco giusto per colpire la difesa ospite. Toscano provò a mescolare le carte inserendo Stoppa, D’Andrea e Carpani.

Più estro e fantasia per i rossazzurri che aumentarono la pressione. Il Picerno, però, resistette nei momenti di maggiore difficoltà. Al minuto 84 proteste del Catania per la mancata concessione di un penalty. Nel finale i padroni di casa ci misero il cuore, Toscano si giocò anche la carta Montalto ma il Catania non riuscì a scardinare la difesa rossoblu. Anzi, in pieno recupero il Picerno cercò il colpo da tre punti con il neo entrato Volpicelli ma Bethers non si fece sorprendere.

