SERIE C: le ufficialità di mercato di giovedì e venerdì (16/17 gennaio)

Diamo uno sguardo alle operazioni di calciomercato ufficialmente portate a termine negli ultimi due giorni (giovedì 16 e venerdì 17 gennaio) per quanto concerne le società del girone C di Serie C.

La Turris cede in prestito all’Altamura – via Bari – il centrocampista classe 2005 Vincenzo Onofrietti. Altamura che, invece, saluta l’attaccante di 21 anni Lorenzo Peschetola, ceduto in prestito secco al Legnago Salus e ingaggia il terzino sinistro Vito Dibenedetto (2004). Il Sorrento accoglie il difensore classe 2004 Christian Biagetti, prelevato dalla Fiorentina in prestito e, con la medesima formula, trasferisce il centrale difensivo Andrea Cadili alla Folgore Caratese. La Casertana cede al Renate Antonio Satriano (titolo temporaneo), punta classe 2003 sotto contratto con l’Heracles Almelo (Eredivisie), viceversa raggiunge Caserta, sempre in prestito, l’attaccante Destiny Egharevba (2003).

Passa a titolo temporaneo (con opzione di riscatto) dalla Lucchese al Messina il difensore Daniel Dumbravanu (2001). Il centrocampista messinese classe ’90 Marco Crimi si lega ai peloritani fino al prossimo 30 giugno 2026. Identica scadenza contrattuale per l’attaccante Carmine De Sena (1991), arrivato a titolo definitivo dal Monopoli. Inoltre il Messina tessera in prestito dal Perugia il difensore Raul Morichelli (2002) e dal Torino Francesco Dell’Aquila (2005). Lascia Monopoli anche il centrale di difesa classe ’98 Manuel Ferrini, direzione Lecco (titolo definitivo), lo stesso club biancoverde acquista dal Vicenza la proprietà del cartellino del centrocampista Jean Freddi Pascal Greco (2001).

Movimento in entrata per la Juventus Next Gen: dentro il difensore 21enne Lorenzo Villa, che approda in bianconero dal Pineto in prestito con obbligo di riscatto. Rientrano alla Juve dal prestito alla Cavese l’attaccante classe 2004 Juan Ignacio Quattrocchi, dal prestito al Catanzaro il terzino Riccardo Turicchia. Il Giugliano perfeziona il tesseramento dell’attaccante Ferdinando Del Sole (1998) dal Pineto, firmando un accordo su base triennale. Prestito dalla Cavese alla Gelbison per il difensore Federico Jurgens (2005), dopo l’esperienza di quest’ultimo a Pompei nella prima parte di stagione.

Cessione a titolo temporaneo per il Picerno: va alla Nocerina Simone Cecere, centrocampista classe 2005. Trapani scatenato sul mercato: approdano a titolo definitivo, alla corte di Eziolino Capuano, il trequartista classe 2004 Flavio Ciuferri, il laterale sinistro classe 1994 Daniele Liotti dall’Avellino ed il centrocampista classe ’93 Luca Verna dal Catania, mentre giunge in prestito dal Bologna l’attaccante Gennaro Anatriello (2004) dopo l’esperienza al Messina. Trasferimento a titolo definitivo per l’estremo difensore di 28 anni Andrea Dini, che il Catania ingaggia dal Catanzaro.

(articolo in aggiornamento)

