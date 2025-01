MERCATO: Chiricò, prosegue la trattativa per la risoluzione del contratto

Ha concluso una stagione di alti e bassi, poi è stato inserito nella lista di giocatori in partenza in estate ma il Catania non è riuscito a liberare Cosimo Chiricò. Nei mesi successivi c’è stato un momento in cui la società rossazzurra ha provato ad avviare un dialogo con l’ex calciatore del Crotone considerando l’ipotesi di un reinserimento in squadra, previo adeguamento contrattuale ai parametri economici richiesti dal club, ma non è stato trovato alcun accordo e, pertanto, Chiricò è rimasto fuori lista.

Pesa sul monte ingaggi complessivo del Catania il contratto dell’esterno d’attacco pugliese. La dirigenza continua a lavorare affinchè si possa addivenire ad una soluzione definitiva. Contatti con vari club si sono registrati nelle ultime settimane, soprattutto Perugia e Ternana. I rossoverdi in particolare hanno manifestato uno spiccato interesse ma, in ogni caso, incide in larga misura il robusto ingaggio percepito dal giocatore classe 1991. C’è una trattativa in corso per la risoluzione consensuale del contratto che lega Chiricò al Catania fino a giugno. Le parti lavorano per trovare la quadra ma l’operazione non si presenta semplice.

