CONVOCATI: Stoppa e Montalto tra i 21 rossazzurri a disposizione per la trasferta di Altamura

In vista della gara con il Team Altamura, in programma domenica alle ore 15.00 allo stadio “Tonino D’Angelo” e valevole per la ventottesima giornata del girone C di Serie C, mister Toscano ha convocato 21 calciatori. Indisponibili per la trasferta pugliese Anastasio, Bethers, Dalmonte, Di Gennaro, Lunetta e Sturaro. Rientrano dalla squalifica mister Toscano e, dall’infermeria, Montalto e Stoppa. Rispetto alle precedenti apparizioni non figura la presenza del giovane Forti, convocato nella Primavera di Biagianti per la trasferta di Catanzaro. Questi i calciatori del Catania convocati, ruolo per ruolo:

PORTIERI – 12 Damiano Butano, 13 Alessandro Farroni, 57 Andrea Dini

DIFENSORI – 3 Alessandro Celli, 5 Dario Del Fabro, 16 Alessandro Quaini, 24 Ertijon Gega, 63 Andrea Allegretto, 68 Mario Ierardi

CENTROCAMPISTI – 6 Francesco De Rose, 7 Francesco Di Tacchio, 10 Kaleb Joel Jiménez Castillo, 17 Gregorio Luperini, 19 Alessandro Raimo, 20 Giulio Frisenna, 44 Davide Guglielmotti

ATTACCANTI – 9 Roberto Inglese, 11 Andrea De Paoli, 21 Matteo Stoppa, 32 Andrea Montalto, 38 Clarence Corallo

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***