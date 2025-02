DALLA SALA STAMPA – Grella: “Delle scuse dell’arbitro ce ne facciamo ben poco…”

Il vice presidente del Catania Vincenzo Grella, dopo essersi espresso ai microfoni di Telecolor, interviene anche in sala stampa sbottando contro la direzione arbitrale, al termine della gara pareggiata 1-1 sul campo del Team Altamura:

“Parlo anche per conto e per nome del presidente Rosario Pelligra, che investe milioni di euro e pretende di avere un pò più di rispetto visto che il nostro club in due anni e mezzo non ha mai commentato pubblicamente errori arbitrali. Ma oggi non ce la facciamo più. Un rigore così netto non fischiato, non contenti buttano fuori pure un nostro calciatore per un episodio ridicolo. Dopo la partita l’arbitro, il signor Mastrodomenico, ha chiesto scusa. Ma noi delle scuse ce ne facciamo ben poco. Basta. Questo modo di trattare il nostro club non può più andare avanti”.

