LA SICILIA: “Catania, Ross Pelligra ed il fratello Paul allo stadio”

“Ha ragione Mimmo Toscano nel considerare la partita di oggi una grande prova verità. Riguarda la continuità che il Catania deve garantirsi per arrivare alla fine della stagione regolare in un certo modo. Classifica, certo, ma anche rendimento che la squadra dovrà trascinarsi fino ai playoff”, riporta La Sicilia.

“Il successo ottenuto a Monopoli è un segnale interessante e incoraggiante, ma in questi casi si aspetta un seguito. A osservare la squadra ci sarà non solo il patron Ross Pelligra ma anche il fratello Paul, arrivato in città nelle scorse ore e pronto a prendere posto in Tribuna Vip”, si legge. “Ma anche e soprattutto a discutere di affari prendendo in esame condizioni attuali e strategie prossime venture dell’azienda di famiglia collegata al calcio”.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***