MERCATO – Greco (D.G. Picerno): “Pagliai, in estate valuteremo nuove proposte”

Il Direttore Generale dell’AZ Picerno Vincenzo Greco torna sulla mancata cessione al Catania del 23enne laterale destro Gabriele Pagliai. “Abbiamo deciso con il ragazzo e con l’agente di proseguire il percorso insieme, ha ancora altri anni di contratto con noi. In estate valuteremo le possibili nuove proposte che arriveranno”, le sue parole ai microfoni de La Casa di C. Discorso, dunque, rinviato a fine stagione per un giocatore che il Catania ha trattato negli ultimi giorni di mercato insieme con il centrale difensivo Andrea Allegretto. Il club rossazzurro aveva inserito nell’operazione anche il terzino sinistro Mattia Maffei, ma alla fine è approdato in Sicilia il solo Allegretto mentre Maffei è approdato alla corte di Tabbiani, al Trento, in prestito.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***