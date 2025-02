LA SICILIA: “Esplode la rabbia dei tifosi. Ampiamente contestati società, giocatori e Toscano”

All’interno del quotidiano La Sicilia si fa riferimento alla scelta di abbandonare lo stadio, prima del 90′, da parte dei tifosi del Catania a Cerignola. “Alcuni hanno lanciato fumogeni e anche una bomba carta, tanto che la partita è stata sospesa per quasi cinque lunghissimi minuti. Poi tutto è tornato alla normalità. O quasi. Perchè al momento di lasciare l’impianto, alcuni dei sostenitori arrivati dalla Sicilia avrebbero anche danneggiato alcune delle navette che riportavano le comitive nella zona del parcheggio adibito a ritrovo della tifoseria ospite. Sono in corso delle verifiche tra le forze dell’ordine che, in questo caso, si affidano anche ai filmati realizzati da chi in loco organizza il servizio di vigilanza con il distinguo che non tutti si sono resi protagonisti dei danneggiamenti, questo è chiaro e comprovato”, riporta l’articolo di Giovanni Finocchiaro.

“Dopo i gol siglati dal Cerignola i tifosi hanno ampiamente contestato la società, i giocatori e l’operato del tecnico Toscano, che fino a qualche settimana addietro era considerato uno dei punti fermi di una possibile rivalsa della squadra in campionato”, si legge. “Sui social, manco a dirlo, è scoppiato il finimondo: tutti sotto accusa, soprattutto l’operato del vice presidente Vincenzo Grella in fase di gestione delle risorse economiche, delle scelte di campo, di quelle dirigenziali e del mercato. Tutto, insomma. Stesso discorso per il presidente Pelligra che sabato aveva incontrato la squadra per incoraggiarla a intraprendere un percorso più regolare in campionato. Invece, nulla”.

