MERCATO: cosa aspettarsi dal Catania nelle ultime ore a disposizione?

“Servono novità in avanti ma anche in altri reparti”. Mister Domenico Toscano ha ribadito nel post gara di Cerignola un concetto già espresso in precedenza. Il club rossazzurro ha messo sotto contratto alla riapertura del calciomercato Farroni, Dini, Del Fabro, Allegretto, Frisenna e Dalmonte, ma non bastano. Entro la mezzanotte di oggi, la società etnea è chiamata ad intervenire ancora sul mercato per rendere più competitivo un organico che continua a balbettare in campionato.

Sono ore frenetiche in casa rossazzurra. Chiarissima la necessità di potenziare l’attacco, oltre che di arricchirlo numericamente. Ernesto Torregrossa (Salernitana), Luca Nocerino (Turris), Gianmario Comi (Pro Vercelli), Daishawn Redan (Avellino), Giovanni Bruzzaniti (Pineto), Alfredo Donnarumma (Ternana) e Cosimo Patierno sono i nomi emersi negli ultimi giorni per quanto concerne il reparto avanzato.

E’ auspicabile che almeno un nuovo attaccante approdi sotto l’Etna, ma Toscano ha lasciato intendere che il Catania dovrebbe intervenire anche in altri reparti (difesa e/o centrocampo?). Di sicuro il tempo stringe e c’è una lista da rispettare, in quanto – da regolamento – non può contenere più di 23 calciatori professionisti. Di conseguenza si dovrà operare contestualmente in uscita, piazzando altrove gli esuberi e chi non rientra nei piani tecnici.

