MONOPOLI-CATANIA (Video): gli highlights della sfida

Catania in campo contro il Monopoli allo stadio “Vito Simone Veneziani” per la 26a Giornata del girone C di Serie C. I rossazzurri, dopo essere caduti al cospetto dell’Audace Cerignola, nella successiva trasferta pugliese hanno riassaporato il gusto dei tre punti in campionato. Prima vittoria esterna del nuovo anno solare per la formazione di mister Toscano.

1-2 il risultato finale. Catania avanti nelle battute iniziali dell’incontro grazie alla rete siglata dal neo acquisto De Paoli, all’esordio stagionale in maglia rossazzurra proprio contro la sua ex squadra. La ripresa si apre con il Monopoli che trova la rete del pareggio firmata da Grandolfo, che si conferma migliore finalizzatore della compagine biancoverde. Infine, a pochi minuti dal 90′, sugli sviluppi di un calcio d’angolo Ierardi riporta in vantaggio gli etnei rivelandosi decisivo. La Lega Pro ha diffuso il filmato contenente le azioni salienti della partita, pubblicato attraverso il canale ufficiale della piattaforma YouTube:

VIDEO: Monopoli 1-2 Catania, gli highlights

(in caso di problemi di visualizzazione, aggiornare la pagina)

