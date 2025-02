QUI CATANIA: Michele Napoli, il vice di Toscano prenderà il suo posto domenica

Il Giudice Sportivo ha confermato il turno di squalifica inflitto a Domenico Toscano. Niente da fare per l’allenatore rossazzurro, costretto a saltare Catania-Casertana a seguito dell’espulsione rimediata negli incandescenti minuti finali a Monopoli. Toscano dovrà guardare dalla tribuna la sfida al “Massimino” contro i rossoblu. Non è la prima volta che il tecnico calabrese viene squalificato in carriera. E’ accaduto in più di un’occasione anche nel corso della sua precedente esperienza professionale a Cesena, culminata con la promozione diretta in Serie B. Al suo posto in panchina siederà Michele Napoli, suo vice.

Attraverso un’intervista rilasciata anni fa ai microfoni della TV ufficiale della Reggina, lo stesso Napoli ebbe modo di parlare del legame praticamente indissolubile con Toscano: “Un rapporto consolidato nel tempo. Dal 2007 che siamo insieme. Mi torna in mente la promozione al primo anno col Cosenza, che riuscimmo a riportare in C2 prima e C1 poi. Come dimenticare il campionato vinto a Terni, il primo posto in Serie C e l’anno successivo in cadetteria”. Sempre a proposito del rapporto con Toscano disse: “Con Mimmo ci somigliamo in tanti aspetti e poi c’è un grande rapporto fuori dal campo. Mimmo è un tipo che sa cosa vuole. E’ uno sempre sul pezzo, che cura tutto a 360°. Ciò gli dà la possibilità di ottenere risultati importanti. E’ un allenatore vincente, bravo e preparato. Riesce a trasmettere questa sue qualità alle squadre che dirige. Forse è un po’ troppo diretto e istintivo, va sempre a mille all’ora”.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***