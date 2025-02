SERIE C – Casertana ko, Pavanel e Llano: “A Catania con fiducia”

Casertana sconfitta nel posticipo della 26a Giornata del girone C di Serie C tra le mura amiche, di misura, dall’Audace Cerignola che scavalca il Monopoli in testa alla classifica. Falchetti sfortunati, che hanno anche colpito due volte i legni, costretti a leccarsi le ferite ed in cerca d’immediato riscatto contro il Catania. L’allenatore Massimo Pavanel ed il terzino Manuel Llano hanno rilasciato alcune dichiarazioni in sala stampa nel post gara:

PAVANEL – “Preferisco non parlare di sfortuna perchè poi si entra in un tunnel mentale. Dobbiamo fare di più e meglio, la voglia di fare risultato c’è stata, abbiamo cercato di combattere con le nostre armi contro una squadra forte. Dobbiamo reagire, adesso andiamo a Catania cercando i punti che non abbiamo preso in questa gara. Non molliamo di un centimetro, è un campionato difficile, l’annata è complicata ma da uomini e professionisti ne verremo fuori. Almeno un punto lo avremmo meritato, Catania sarà un’altra gara difficile. Bisogna mettere in campo ancora di più, questa è la realtà. Trovando le soluzioni migliori e la condizione ideale dei nuovi acquisti. Prepariamo la trasferta di Catania con fiducia, senza piangerci addoso, assumendoci le nostre responsabilità. Se continuiamo a non mollare e restare sul pezzo verranno dei momenti in cui la palla andrà dentro e gli episodi saranno favorevoli. Sappiamo di dovere migliorare sulle seconde palle, vincere più contrasti, arrivare più spesso al limite dell’area, essere più alti nella pressione. Abbiamo giocatori bravi, bisogna fare in modo che rendano al 100% e migliorare tutti insieme”.

LLANO – “Sono troppo arrabbiato perchè almeno un pareggio lo avremo meritato, fermo restando che noi giochiamo sempre per conseguire i tre punti. Adesso andiamo a Catania cercando di fare un’altra buona prestazione. Penso che siamo sulla buona strada, ho fiducia in questa squadra. Dobbiamo continuare a lavorare come stiamo facendo con l’obiettivo di ottenere la salvezza e portare la Casertana più in alto possibile. Abbiamo una buona squadra, e’ solo questione di tempo per venire fuori. Quest’anno si concluderà bene per noi. Ora testa al Catania, andando in Sicilia per vincere”.

