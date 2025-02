SERIE C: quota vincente campionato, per i bookmakers Cerignola e Avellino favorite

In attesa che vada in archivio la 28a Giornata del girone C di Serie C, su superscommesse.it si mettono a confronto le quote vincenti in Lega Pro dei tre raggruppamenti. Per quanto concerne il gruppo C, la favorita principale in chiave promozione diretta è l’Audace Cerignola (1.60). Seguono in seconda e terza posizione Avellino (2.50) e Monopoli (5.00). Più staccate Benevento (10.00), Crotone e Potenza (20.00). Quotazioni in questi casi crollate, alla luce dei risultati altalenanti di queste squadre nell’ultimo periodo, soprattutto i sanniti che dopo essere stati a lungo in pole position hanno perso contatto dal vertice della classifica.

