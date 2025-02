STAMPA LOCALE – Lo Porto: “Catania, dimostrato che si può vincere anche con una panchina cortissima se c’è determinazione e voglia”

Riportiamo alcune considerazioni di Daniele Lo Porto, giornalista del ‘Giornale di Sicilia’ e presidente dell’Unione Stampa Sportiva Italiana di Catania, nel corso di ‘Calcionate – I Commenti in Casa RossAzzurra’, a Globus Television:

“Ierardi ha fatto un bel gol, stava distruggendo la porta nella foga di colpire la palla. Toscano ha giustificato la sua assenza negli ultimi mesi dando una motivazione non completamente comprensibile perchè se un allenatore in diversi mesi non riesce ad inculcare in un giocatore la necessità di dovere comportarsi sul campo in un determinato modo qualche limite c’è, poi se Ierardi risponde con una prova ampiamente positiva evidentemente qualcosa da poter utilizzare in questo giocatore c’è. Così come la fortuna aiuta quasi sempre gli audaci, Ierardi segna e prima di lui De Paoli, bravo a difendere la palla proseguendo l’azione con un intervento non impeccabile del portiere nella circostanza. Un pò di fortuna ci sta dopo tante delusioni e amarezze“.

“Rendiamoci conto di una vittoria esterna che era inimmaginabile alla vigilia, anche per le condizioni in cui si arrivava alla sfida con soltanto 18 giocatori disponibili, fermo restando che non risolve i problemi del Catania. Mi ha sorpreso, inoltre, vedere un Monopoli molto monocorde, su una andatura pressochè costante, incapace di reagire, poi ha trovato il gol su un cross abbastanza sporco ma mi è sembrata una squadra poco reattiva, poco concentrata. Il gol preso all’inizio li avrà messi un pò in difficoltà ma mi aspettavo una prestazione più incisiva dalla capolista”.

“Domenica al ‘Massimino’ ci sarà un’impennata di presenze sugli spalti, ce lo auguriamo. Questa vittoria assolutamente insperata ma ampiamente meritata restituisce la giusta serenità all’ambiente. Si è dimostrato che con determinazione, volontà e voglia di riscatto si possono ottenere risultati anche nonostante la panchina cortissima e che dei ragazzi come Corallo e Forti possono essere utili in determinate circostanze. Lo stesso Corallo ha anche una buona stazza fisica e corre rispetto ad altri giocatori statici che addirittura riuscivano a cadere sul pallone, con la palla sulla linea di porta”.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***