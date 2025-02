STAMPA LOCALE – Troina: “Catania, in C dovremmo pagarci l’IMU. A Monopoli senza particolari pressioni”

Ospite di ‘Futura Gol’, trasmissione a cura di Futura Production sul canale 199, il giornalista catanese Guglielmo Troina analizza la situazione del Catania. Riportiamo di seguito un estratto del suo intervento:

“La partita di Cerignola è finita quando è stato espulso Frisenna. Il Catania aveva cominciato il campionato con una difesa impenetrabile che adesso è un colabrodo, perchè è raro che la porta resti inviolata. 11 contro 11 il Catania non ha fatto un tiro in porta in fin dei conti, mentre il Cerignola ha avuto due chiare occasioni da gol. Poi c’è stata la follia di Frisenna – catanese all’esordio stagionale, forse tradito dalla trance agonistica -, il solito infortunio che ormai affligge i giocatori del Catania da troppo tempo senza che nessuno spieghi ai tifosi cosa accada, perchè qualcosa ci deve essere. Dalmonte lo hanno preso già rotto, veniva da un infortunio, aveva giocato poche partite a Salerno”.

“Il Catania ha buttato un altro anno, Pelligra ha buttato altri soldi, in Serie C dovremmo pagarci l’IMU facendo casa in questa categoria. Non sappiamo ancora quale sia realmente il progetto. Monopoli-Catania? Affronti la capolista in un momento di emergenza, forse è una di quelle partite nelle quali il Catania gioca senza particolari pressioni. A proposito di pressioni, quando vieni a Catania – dove le distrazioni possono anche non essere poche – devi avere alle spalle una società forte. Ci sono giocatori che a Catania non rendono e altrove sì perchè, evidentemente, la maglia pesa“.

