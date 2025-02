STATISTICHE: Anastasio, dopo Castellini è il rossazzurro con più minutaggio

Ad oggi è Alessio Castellini, ceduto al Pisa, il calciatore ad avere realizzato il minutaggio più elevato in questa stagione tra le fila del Catania totalizzando 2.305 minuti. Si appresta a scavalcare il jolly difensivo bresciano l’ex Casertana Armando Anastasio, attualmente secondo con 2.033′ e che è stato finora impiegato da Toscano sia come laterale sinistro che braccetto nella difesa a tre.

Terzo gradino del podio per il difensore centrale Matteo Di Gennaro (1.740′), malgrado sia assente dal campo per infortunio da due mesi e vicino al rientro. Inseguono l’attaccante Roberto Inglese (1.627′), il difensore/centrocampista Alessandro Quaini (1.598′), l’italo-spagnolo Kaleb Jimenez (1.350′), sempre più importante negli schemi di mister Toscano.

In crescita il minutaggio di Davide Guglielmotti (1.041′), il quale sta ritrovando il campo con sempre maggiore regolarità così come continua a mettere benzina nelle gambe Francesco Di Tacchio. Per lui solo 539 minuti finora, ma da un mese a questa parte l’esperto mediano è tornato sul rettangolo verde e da un paio di partite ha ripreso la titolarità del posto a centrocampo dopo un lungo periodo di stop.

