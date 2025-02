TUTTOCALCIOCATANIA: Monopoli-Catania, sondaggio chiuso. I migliori rossazzurri secondo i tifosi

Come in occasione di ogni partita disputata dalla squadra di Toscano, chiediamo ai tifosi di esprimere la loro preferenza circa il giocatore del Catania che ha più impressionato nell’arco dei 90’. Ha ricevuto il numero maggiore di consensi al “Massimino” l’attaccante Roberto Inglese, secondo quanto si evince dall’esito del sondaggio di TuttoCalcioCatania.com.

La scelta dei tifosi ricade sull’ex Chievo Verona, non andato a segno ma che si conferma prezioso punto di riferimento per la squadra di mister Toscano con la sua esperienza. Secondo gradino del podio per il gioiellino catanese Clarence Corallo, rivelatosi determinante nell’economia del gioco rossazzurro nel corso della ripresa. Terza preferenza attribuita nei confronti del difensore ex Vicenza Mario Ierardi, autore del gol decisivo ai fini della vittoria a Monopoli.

