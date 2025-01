AUDACE CERIGNOLA-CATANIA: ecco dove vedere la partita in tv

Domenica 2 febbraio il Catania, reduce dalla prima vittoria dall’inizio del nuovo anno solare contro il Giugliano, affronterà l’Audace Cerignola per la venticinquesima giornata del girone C di Serie C. Fischio d’inizio alle ore 15:00 presso lo stadio “Domenico Monterisi”.

In vista del match è prevista in tv la copertura gratuita dell’incontro, in Sicilia, su Telecolor (canale 11 del digitale terrestre) che garantirà la visione integrale della partita (no streaming). Previsti collegamenti dall’impianto sportivo pugliese a partire dalle 14:00 con la presentazione dell’incontro e le voci dei protagonisti nel pre partita, il racconto live del match e un ricco post gara con le interviste in anteprima ad allenatori e giocatori. Inoltre i possessori di abbonamento potranno assistere al match su Sky Sport (251), in live streaming su Sky Go e la piattaforma NOW.

