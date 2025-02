VERSO CATANIA-CASERTANA: rientra anche Farroni

L’allenatore rossazzurro Domenico Toscano ha fatto il punto della situazione in sala stampa per quanto concerne le defezioni in vista della gara casalinga con la Casertana. Per l’occasione rientreranno dalla squalifica Frisenna e Quaini, che avevano osservato un turno di stop. Dall’infermeria, invece, riecco Farroni. Di Gennaro, Stoppa e Montalto dovrebbero iniziare settimana prossima i test con la squadra per poi essere inseriti in gruppo. Idem Lunetta, per il quale si preferisce procedere con cautela piuttosto che affrettare i tempi. Bisognerà attendere di più, invece, per i recuperi di Bethers, Dalmonte e Sturaro.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***