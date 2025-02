ZANELLATO: “Tifosi, siete il cuore del Catania. Fuori tanti mesi senza giocare, immeritatamente. Sostenete questi ragazzi, non dubitate di loro”

Ai microfoni di Unica Sport, il centrocampista Niccolò Zanellato, fresco di cessione al Lecco, rilascia alcune brevi dichiarazioni:

“Volevo ringraziare i tifosi e la città di Catania perchè sono stato sempre benissimo. I tifosi sono incredibili, il cuore del Catania. Non sarei mai voluto andare via come non ho mai voluto essere fuori lista. Ho sempre combattuto per essere messo dentro, sono state scelte societarie. I ragazzi sono eccellenti, danno tutto per il Catania. Mi auguro che possiate continuare a sostenerli, mai dubitare di loro perchè sono persone vere a cui sono legato, che vogliono il meglio per il Catania. Gli faccio un grande in bocca al lupo, nonostante fossi da un’altra parte li ho sempre sentiti come miei compagni di squadra”.

“Mi dispiace molto, spero sia un arrivederci. Tornerò sicuramente a Catania. Scelta della società e non dell’allenatore? L’allenatore è stato abbastanza ininfluente, non mi ha mai considerato nonostante all’inizio avessi svolto un ottimo ritiro. Sono rimasto vari mesi senza giocare, immeritatamente. Io come Monaco, Rapisarda, Chiricò e Silvestri”.

