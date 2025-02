CATANIA SOCIAL – Castellini: “Tifosi, mi avete fatto vedere cosa significhi il calcio e l’amore per Catania. Alla società dico grazie, ho la possibilità di arrivare dove ho sempre sognato”

Saluta così i tifosi del Catania, via social, Alessio Castellini dopo l’ufficializzazione del trasferimento al Pisa:

“Da dove cominciare, un semplice “GRAZIE” non credo possa bastare, quel 27 luglio 2022 sono arrivato qui a 1400 km da casa così dal nulla, data che è e rimarrà speciale…Come rimarrà speciale quella del ritorno nei professionisti, quella della vittoria della Coppa Italia, quella delle 100 presenze e come lo rimarrà questa per certi versi perché per me è l’inizio di una nuova avventura e il continuo di un obbiettivo che mi sono prefissato e che cercherò di raggiungere…”.

“È stato un percorso pieno di emozioni, di gioie e posso dirlo anche di pianti, di insidie e di momenti dove andare avanti non è stato semplice…Tutti voi mi avete accolto come un ragazzino e fatto vedere cosa significhi il calcio e l’amore che emanate per Catania e il Catania perché iniziare una carriera così davanti a 20mila persone ogni domenica credo sia il sogno di tutti… Ci tengo a dire e precisare che qui non ci sono colpe o colpevoli, perché a questa società posso dire solo GRAZIE e quello che le devo non è quantificabile con questa parola, dal Presidente Pelligra, al vicepresidente Grella e tutti quelli che hanno rappresentato il Catania FC in questi 2 anni e mezzo (i mister, i compagni, gli staff, gli addetti ai lavori, a tutti davvero) mi hanno preso dal nulla e dato un’opportunità che io ho cercato di sfruttare al massimo, mi hanno fatto crescere, perché mi hanno portato a giocare davanti a 20mila persone dalla serie D a questa parte, cosa ormai molto difficile e rara da vedere al giorno d’oggi”.

“Posso dire che ho sempre dato il 110% di me stesso, andando in campo anche nei momenti di non una piena salute, cercando di ripagare sempre tutto ciò che mi è stato dato su quel rettangolo verde…ora mi stanno dando un’altra possibilità, quella di arrivare dove ho sempre sognato e per questo non posso fare altro che ringraziare e ringraziare questa società… Posso solo augurare il meglio a tutto e tutti e di ritrovarci nel posto in cui tutto questo merita di ArrivAre, da avversari o di ritrovarci lì insieme… solo il destino lo dirà… Alessio❤️“.

