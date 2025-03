EX ROSSAZZURRI: Casertana, avventura di Zeoli al capolinea

Si è già concluso l’avventura nello staff tecnico della Casertana di Michele Zeoli. La società rossoblu ha infatti assunto in queste ore la decisione di sollevare dall’incarico l’allenatore Massimo Pavanel, con lui lo stesso Zeoli ed il collaboratore Daniele Riganti, pagando la complicata situazione in classifica dei falchetti. Torna in panchina Manuel Iori.

Zeoli, dopo la memorabile esperienza da calciatore ai piedi dell’Etna, nelle ultime stagioni aveva fatto ritorno nella sponda rossazzurra della Sicilia facendo parte dello staff fino ad allenare la prima squadra, contribuendo alla vittoria con largo anticipo del torneo di Serie D e portando gli etnei alla vittoria della prima Coppa Italia Serie C della storia, per poi sfiorare il superamento del secondo turno della fase nazionale dei playoff, vedendo sfumare il sogno a pochi minuti dal 90′ ad Avellino.

