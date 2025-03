GIOVANILI CATANIA: Catania, pirotecnico 5-4 contro la Lucchese

NOTA STAMPA CATANIA FOOTBALL CLUB

L’under 19 del Catania supera per 5-4 la Lucchese al termine di una gara ricca di emozioni; per effetto della nona vittoria stagionale i ragazzi allenati da Marco Biagianti, già certi dell’approdo ai playoff, agganciano il Gubbio al secondo posto nel girone, a tre giornate dalla fine. Avvio da incorniciare con tre reti nei primi dodici minuti: a segno Salvatore Doni, reduce dalla prima convocazione in prima squadra, e capitan Lorenzo Privitera, autore di una doppietta.

I toscani sfruttano un calo di tensione dei padroni di casa e grazie alle marcature di Riad e Amato chiudono la prima frazione in svantaggio di una sola rete. Nella ripresa, dopo il gol di Carmelo Forti, botta e risposta con il rigore di Moschella per gli ospiti, il quinto sigillo rossazzurro con Marco Nastasi e l’ultima rete rossonera firmata da Macchi.

Campionato “Primavera 3 – Dante Berretti” 2024/2025 – Girone B, diciannovesima giornata – Lunedì 17 marzo 2025, Campo Sportivo di Nesima, Catania

Catania-Lucchese 5-4

Reti: pt 6° Doni, 8° Privitera, 12° Privitera, 18° Riad (L), 42° Amato (L); st 6° Forti, 24° Moschella su rigore (L), 25° Nastasi, 27° Macchi (L).

Catania: 1 Butano; 2 Fascetta (23°st 13 Ursino), 3 Bierstekers, 4 Forti (33°st 15 Ortoli), 5 Doni, 6 Ippolito, 7 Privitera (K), 8 Giardina (1°st 19 Nastasi), 9 Corallo (VK), 10 Coriolano (1°st 14 Parco), 11 D’Emilio (23°st 18 Paradiso). A disposizione: 12 Torrisi, 22 D’Agata; 16 Nania, 17 Manganaro, 20 Macrì, 21 Maugeri, 23 Pelleriti. Allenatore: Biagianti.

Lucchese: 1 Vannini (37°st 12 Combatti); 2 Morisi, 3 Chiesa (13°st 13 Fiori), 4 Bartelloni, 5 Macchi (17°st 14 Bosco), 6 Xeka, 7 Bracci, 8 Moschella (VK), 9 Plutnik (17°st 16 D’Aprile), 10 Riad (K) (13°st 17 De Angelis), 11 Amato. A disposizione: 15 Lazzareschi. Allenatore: Marselli.

Tempi di recupero: pt 1’; st 7’.

Ammoniti: Butano, Privitera (C); Macchi, Bosco, Xeka (L).

Arbitro: Alessandro Silvio Danesi (Caltanissetta).

Assistenti: Luciano Antonio Fabio (Caltanissetta) e Samuele Surrusca (Caltanissetta).

