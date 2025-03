INFERMERIA: situazione in casa Catania. Inglese, speranza di recuperare entro un paio di settimane

Il Catania prosegue il percorso sulla strada della continuità, recuperando pezzi nella fase finale della stagione regolare. La speranza, adesso, è di ritrovare al più presto il bomber Inglese. La squadra ha bisogno anche e soprattutto dei gol dell’esperta punta nativa di Lucera che, ad oggi, ha siglato l’ultima rete in maglia rossazzurra il mese scorso, in occasione del confronto casalingo pareggiato con la Casertana. Rappresenta anche l’ultimo match disputato finora dall’attaccante.

Mister Toscano ha sottolineato in sala stampa che la speranza è di riuscire a recuperarlo in tempo per l’altro derby siciliano col Trapani, in programma il 30 marzo allo stadio “Provinciale”. Se così fosse, Inglese anticiperebbe i tempi originariamente previsti. Per il resto, al momento sono indisponibili Bethers, Celli e Guglielmotti e qualche giocatore, tra cui Allegretto, ha la febbre. Da valutare le condizioni di Anastasio, che ha accusato una lombalgia acuta. Lo staff tecnico rossazzurro spera di riuscire a recuperare il laterale sinistro ex Casertana nel giro di qualche giorno.

