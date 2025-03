MARCATORI ROSSAZZURRI: Jimenez aggancia Stoppa

Prima doppietta di Kaleb Jimenez con la maglia del Catania, ritorno al gol per Montalto, nel finale di gara l’autorete del Latina. Il poker del “Francioni” contribuisce ad incrementare il bottino di reti in casa Catania, portando a 5 le marcature dell’ex Salernitana, che così è il secondo calciatore rossazzurro più prolifico del campionato insieme a Stoppa, alle spalle di Roberto Inglese. Adriano Montalto, invece, sale a quota 3 gol (di cui 2 su rigore, ndr). Vediamo come cambia la classifica marcatori del Catania dopo 30 giornate di campionato:

I MARCATORI ROSSAZZURRI DOPO 29 GIORNATE DI CAMPIONATO

12 GOL – Inglese

5 GOL – Jimenez, Stoppa

3 GOL – Montalto, Guglielmotti, Lunetta, *Carpani

2 GOL – Anastasio, Ierardi

1 GOL – De Paoli, **D’Andrea, Di Gennaro, Forti, Quaini, ***Verna, ****Castellini

*ceduto all’Ascoli

**ceduto all’Audace Cerignola

***ceduto al Trapani

****ceduto al Pisa

