MESSINA-CATANIA: rossazzurri corsari in terra peloritana, non si verificava da otto anni

Domenica si è rinnovato l’appuntamento con Messina-Catania. Numerosi i confronti in gare ufficiali tra le due compagini isolane dagli anni ’30 in poi con sfide in tutte le serie professionistiche ed il pareggio quale risultato più frequente. La formazione rossazzurra ha disputato sette partite allo stadio “San Filippo – Franco Scoglio”, impianto di gioco del Messina a partire dalla stagione 2004-05. Ritorno ad un successo che mancava dal 26 febbraio 2017, quando prevalse l’Elefante in rimonta per 2-1.

Al vantaggio messinese firmato da Milinkovic su rigore (58′), gli etnei allenati da Mario Petrone risposero con i gol degli attaccanti Demiro Pozzebon (74′) e Maks Barisic (85′). La vittoria rossazzurra antecedente alla suddetta è datata 12 febbraio 2001, allorquando fu la doppietta di Alessandro Ambrosi a decidere le sorti del match in favore dell’undici guidato da Vincenzo Guerini. Si giocava al ‘Celeste’.

Il risultato di 0-1, peraltro, non si verificava dai lontanissimi anni ’50. Per l’esattezza dalle stagioni 1953/54 e 1955/56, con gol rispettivamente di Franco Bassetti e Guido Klein. Il bilancio aggiornato dei precedenti a Messina è di 14 affermazioni giallorosse, 18 pareggi e 11 acuti rossazzurri con 45 gol messi a segno complessivamente dal Messina e 40 dal Catania.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***