PAROLA AI TIFOSI – Liotrizzati: “Catania, è il momento di crescere come società e professionalità”

Commento social dei Liotrizzati, noto gruppo di sostenitori rossazzurri della Curva Sud dello stadio “Angelo Massimino”, dopo la prestazione del Catania contro il Latina:

“Alla squadra il compito di non lasciare che sia stata una fiammata estemporanea, dando seguito alla giusta mentalità con cui si dovrebbe scendere sempre in campo. Alla società il compito e l’onere di cominciare, seriamente stavolta, di pensare per la stagione avvenire, organizzando la società in modo funzionale basandola su reali competenze e comprovata capacità”.

“Bisogna dotare la squadra di campi di allenamento evitando pellegrinaggi vari per poter effettuare gli allenamenti come si deve, idem per la sede del ritorno idonea ad una corretta preparazione. Di seguito bisogna dotare lo staff sanitario di figure all’altezza, che sappiano curare davvero gli infortunati e monitorare la squadra per evitare infortuni muscolari a catena. Tutto questo lo sapete, lo dovevate sapere e fare. Ve lo stiamo ripetendo. È il momento di crescere come società e come professionalità. Adesso”.

