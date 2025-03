STAMPA MESSINESE – MessinaSportiva: “Il Catania sembra avere più armi di un anno fa. Messina, derby dell’orgoglio”

Riflettori puntati su Messina-Catania. La stampa messinese focalizza l’attenzione sulle due squadre. Nello specifico i colleghi di messinasportiva.it tornano sul derby siciliano disputato all’andata proiettandosi verso il confronto di oggi, domenica 16 marzo. Riportiamo di seguito un estratto:

“All’andata finì 0-0 e fu una delle prove più generose di un Messina capace di uscire indenne dal “Massimino”, in cui si viaggia a circa 20mila spettatori d’ordinanza. Obiettivamente un unicum in serie C. Gli etnei sono risaliti al settimo posto e vogliono avanzare ancora, a dispetto del punto di penalizzazione estiva e di qualche sbandata. Decisiva la guida di Mimmo Toscano, specialista in promozioni, considerato che ha conquistato la serie B con la Ternana nel 2012, con il Novara nel 2015, con la Reggina nel 2020 e con il Cesena l’anno scorso. I rossazzurri cercano a Messina il sesto risultato utile consecutivo dopo il ko di Cerignola e le vittorie a Monopoli e Latina. Già quattro i blitz lontano dall’Etna. Il Catania sembra avere più armi di un anno fa in vista della post-season”.

“L’Acr vuole dimostrare di essere ancora vivo anche se in tanti lo considerano già morto, con un destino avverso indotto dai mancati pagamenti di febbraio e da una gestione societaria rivelatasi totalmente inconsistente appena due settimane dopo i proclami di Doudou Cissè al Comune. La classifica è desolante ma per una sera al “Franco Scoglio” ci sarà spazio soltanto per orgoglio e appartenenza. Non è poco, non è scontato. È quello che resta ad un pubblico capace di sopravvivere costantemente alle avversità, ai fallimenti, alle matricole e agli acronimi. Dal 2008. Anzi, dal 1900”.

