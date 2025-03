TRAPANI-CATANIA: biglietti Settore Ospiti, prevista riunione nelle prossime ore. La situazione

Il Football Clup Trapani ha emesso un comunicato stampa contenente indicazioni circa la vendita dei biglietti per la partita in programma domenica pomeriggio allo stadio “Provinciale” contro il Catania. Sono stati fissati anche i prezzi dei tagliandi per il Settore Ospiti (13 euro) ma, al momento, la vendita risulta bloccata su richiesta dell’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive.

Rispetto all’ottimismo filtrato nei giorni scorsi, è prevista nelle prossime ore una riunione degli organi competenti atta a valutare se consentire la trasferta ai tifosi catanesi oppure emettere un provvedimento in favore del divieto, o ancora dando l’ok ma con qualche restrizione. Il rischio è legato a possibili contratti tra sostenitori del Catania e supporter palermitani lungo il tragitto, passando da Palermo per Trapani, cosa verificatasi nel 2017. La parola finale spetta al Prefetto trapanese, una volta sentita la questura. Al vaglio anche l’ipotesi di raggiungere Trapani attraverso un percorso alternativo, via Agrigento, come peraltro già avvenuto in passato.

