SERIE C – Macchia (Pres. Potenza): “Arbitro ha innervosito gara col Catania. Var a chiamata in C, c’è l’ok di Collina”

Il presidente del Potenza Donato Macchia critico nei confronti della direzione arbitrale del sig. Antonio Di Reda, in occasione della partita persa in casa dai lucani contro il Catania domenica. Queste le sue parole ai microfoni di Teleregione: “L’arbitro ha innervosito la partita e c’erano tutte le condizioni per fischiare un fallo su Caturano ineccepibile. La gara è stata innervosita immotivatamente, questo è qualcosa di una gravità unica che certifica ancora una volta, purtroppo, la mediocrità della classe arbitrale in Lega Pro. Quantomeno, lo dico anche con orgoglio – incrociamo le dita – l’introduzione del ‘Var a chiamata’ è stata approvata da Collina” (attuale presidente della Commissione Arbitri della Fifa, ndr).

A proposito del ‘Var a chiamata’, nei giorni scorsi il numero uno dell’Associazione Italiana Arbitri Antonio Zappi, su Radio Rai, si è espresso così sulle modalità di utilizzo: “L’arbitro, se richiamato dalle società, andrà a fare la review e sulla base degli elementi visivi che revisionerà potrà confermare o meno la propria decisione. Al momento, in questa fase sperimentale, le chiamate sarebbero due. Ogni volta che la società chiedesse il Var, se la segnalazione fosse giusta, questa opportunità sarebbe rigenerata. Quindi in linea di massima due chiamate, rigenerate ogni volta che la segnalazione fosse corretta”. Ricordiamo che è attualmente presente il VAR in tutta la fase playoff e playout di Serie C.

