CARTELLINI GIALLI/ROSSI: il Catania tra le squadre meno “cattive” del campionato

Sulla base del numero complessivo di cartellini gialli e rossi ricevuto, tenendo conto di una speciale classifica “fair play” stilata da Transfermarkt che dipende dalla competizione nella quale vengono sommati i punti disciplinari (un’ammonizione vale un punto, una doppia ammonizione tre e una espulsione diretta cinque), viene fuori che il Catania sia la terza squadra meno “cattiva” del girone C di Serie C.

Gradino più alto del podio per il Benevento, secondo posto per il Sorrento e terza la squadra di mister Toscano. Al contrario, la formazione più “cattiva” del raggruppamento meridionale di terza serie è il Latina, che ha conseguito di recente l’aritmetica salvezza. Secondo posto in questo caso per l’ACR Messina, terzo il Giugliano. In casa rossazzurra il calciatore più spesso sanzionato sotto il profilo disciplinare è Alessandro Quaini con 14 ammonizioni.

