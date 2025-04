DE GIORGIO (all. Potenza): “Grande dispiacere, ora testa al Catania”

L’allenatore del Potenza Pietro De Giorgio rammaricato dopo la sconfitta di Latina, visto che i lucani hanno avuto la chance di agganciare il quinto posto e di mirare addirittura alla quarta posizione. Le parole del tecnico rossoblu in sala stampa:

“C’è grande dispiacere perchè sapevamo che vincere ci avrebbe portati almeno al quinto posto, visti i risultati avremmo anche potuto avere la possibilità di centrare la quarta posizione, sarebbe stato veramente un sogno per noi, per il cammino fatto finora. Quando abbiamo saputo gli altri risultati ci è mancata un pò di personalità. E’ venuto meno lo spunto dei tre in avanti, ma abbiamo concesso poche ripartenze ed il pallino del gioco ce lo avevamo noi”.

“La voglia dei ragazzi di vincere e l’attenzione c’era, ci hanno provato fino alla fine, peccato anche per la mancata concessione di un rigore ma dobbiamo continuare, c’è l’ultima partita da giocare e dobbiamo prepararci bene per i playoff. Abbiamo fatto grandissime cose quest’anno, seguendo un percorso con tanti giovani che devono crescere, nel processo di crescita l’errore te lo devi aspettare, serve il tempo necessario per maturare in un campionato molto importante. Abbiamo subito un pò di pressione in più dopo avere fatto tanto bene il girone d’andata. Confermarci è diventata una responsanbilità per noi, tenere quella continuità di risultati non era semplice”.

