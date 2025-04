LA SICILIA: “Impresa al 90′. Il giusto finale per Inglese e per il Catania, che chiama a raccolta tutta la città”

RASSEGNA STAMPA

“Un’impresa firmata al 90′. Inglese è sempre il riferimento di un Catania che adesso prepara i playoff dopo aver violato Potenza con il 2-1 segnato dal centravanti alla fine di un duello davvero complicato da gestire”, riporta La Sicilia. “I rossazzurri hanno ottenuto il massimo possibile da questo turno conclusivo: quinto posto, quinta vittoria di fila in trasferta affrontando il Giugliano domenica prossima in casa (basta un pari per il passaggio del turno)”.

Il Potenza, dopo il vantaggio di Raimo, “ha cercato attraverso il palleggio di rimettere in equilibrio la partita” al cospetto di un Catania che “ha arretrato totalmente il raggio d’azione chiudendosi nella propria trequarti”, si legge. “Catania ancora schiacciato al limite della propria area nella ripresa” fino ad arrivare all’1-1 di Castorani. Nel finale rossazzurri più propositivi e ritorno al gol di Inglese per il 2-1.

“Il giusto finale per il 9 rossazzurro (che non segnava dal 16 febbraio alla Casertana, momento del suo stop per infortunio). Il giusto finale per il Catania che adesso chiama a raccolta tutta la città per la ‘nuova’ stagione che comincia tra le mura amiche. Chi lo avrebbe sperato, due mesi fa? Pochi, forse nessuno. La speranza sarà l’ultima a morire”, evidenzia il quotidiano.

