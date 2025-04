PLAYOFF: le gare del primo turno ed il riepilogo delle date della competizione

Ci siamo. Conclusa la stagione regolare, appuntamento con i playoff per decretare la quarta promozione in Serie B dopo quella direttamente conseguita da Virtus Entella, Padova e Avellino. Catania, come detto, di scena al “Massimino” contro il Giugliano nel primo turno della fase del girone. Riportiamo di seguito il programma della fase iniziale (gara unica con le squadre di casa aventi due risultati su tre a disposizione), riepilogando tutte le date della competizione:

GIRONE A

Renate-Arzignano

Giana Erminio-Virtus Verona

Trento-Atalanta U23

GIRONE B

Arezzo-Gubbio

Vis Pesaro-Pontedera

Pineto-Pianese

GIRONE C

Catania-Giugliano

Benevento-Juventus Next Gen

Potenza-AZ Picerno

FASE PLAY OFF DEL GIRONE

1° Turno – Gara unica DOMENICA 4 MAGGIO 2025

2° Turno – Gara unica MERCOLEDÌ 7 MAGGIO 2025

FASE PLAY OFF NAZIONALE

1° Turno – Gara di Andata DOMENICA 11 MAGGIO 2025

1° Turno – Gara di Ritorno MERCOLEDÌ 14 MAGGIO 2025

2° Turno – Gara di Andata DOMENICA 18 MAGGIO 2025

2° Turno – Gara di Ritorno MERCOLEDÌ 21 MAGGIO 2025

FINAL FOUR

Semifinali – Gara di Andata DOMENICA 25 MAGGIO 2025

Semifinali – Gara di Ritorno MERCOLEDÌ 28 MAGGIO 2025

Finale – Gara di Andata LUNEDÌ 2 GIUGNO 2025

Finale – Gara di Ritorno SABATO 7 GIUGNO 2025

