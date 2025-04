SERIE C – Catania “tifa” Trapani a Benevento. Malomo: «Vincere per credere ancora nei playoff»

Reduce da due vittorie consecutive dopo l’esonero di Vincenzo Torrente ed il ritorno in panchina di Salvatore Aronica, il Trapani prova in extremis ad agguantare i playoff. Difficile che possa accadere, ma non impossibile. I granata dovranno assicurarsi di vincere le prossime due gare con Benevento (in trasferta) e Casertana, sperando in una combinazione di risultati favorevoli. Il Trapani, tra l’altro, potrebbe favorire proprio il Catania nella corsa al quinto posto, visto che i sanniti sono diretti rivali dei rossazzurri per il raggiungimento del medesimo obiettivo.

Le tifoserie di Catania e Trapani, peraltro, sono gemellate. Chissà che proprio dalla sponda granata della Sicilia non giunga anche un risultato favorevole agli etnei nel weekend. Il difensore Alessandro Malomo, dal canto suo, conferma di credere ancora nella speranza che i granata acciuffino la zona playoff al fotofinish: “Ci dobbiamo credere per forza, anche per rispetto nei confronti delle persone che hanno investito in questo club e chi viene a vedere allo stadio. Abbiamo più entusiasmo. Sappiamo di avere commesso tanti errori, ma mancano due gare e dobbiamo fare il massimo, poi bisogna sperare nei risultati che matureranno altrove che potrebbero non bastare. Dopo la sconfitta col Catania abbiamo toccato il fondo. Anche quello ti dà la forza per capire che così non va e bisogna rialzare la testa. Mister Aronica ha dato maggiore spensieratezza e serenità, dopo tutte quelle sconfitte è venuto fuori un pò di orgoglio e siamo qui a sperare”.

